Siracusa, 2 emendamenti di Giovanni Cafeo alla Legge di Stabilità

Due emendamenti alla Legge di Stabilità della Regione presentati dal deputato regionale Giovanni Cafeo in Commissione Bilancio.

Il primo è in favore del Museo del Papiro di Siracusa: prevede un contributo per il 2018 di 200 mila euro "per permettere al prestigioso ente di continuare l’attività culturale senza dismettere la propria collezione”.

Il secondo riguarda il rifinanziamento della Legge speciale per Ortigia che prevede un incremento del fondo di 2 milioni di euro. Anche il M5S – spiega Cafeo – ha presentato un emendamento dal contenuto simile, cosa che fa ben sperare in una convergenza di intenti”.