Siracusa, violenza di genere: corso per insegnanti

Corso formativo per prevenire la violenza di genere per gli insegnanti delle scuole della provincia di Siracusa, organizzato dall’Asp in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale.

Il corso è stato coordinato dalla responsabile del Coordinamento Prevenzione e Cura violenza di genere dell’Asp di Siracusa Adalgisa Cucè e da Grazia Cassarisi referente dell’Ufficio Scolastico provinciale.

L’evento formativo ha impegnato quattro giornate intense di lavoro che hanno visto i docenti referenti degli istituti scolastici confrontarsi con le Forze dell’Ordine e i Centri antiviolenza