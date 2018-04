Siracusa, medicina penitenziaria: oltre 3 milioni di euro per l'Asp

Sono stati impiegati i 18.665.096,00 euro previsti nel decreto legislativo n.222 del 2015, dal Fondo Sanitario Nazionale, destinati alle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia per lo svolgimento delle funzioni sanitarie afferenti la Medicina Penitenziaria. Ad annunciarlo è l'ex deputato Vincenzo Vinciullo.

"All’Asp di Siracusa - dice Vinciullo - verranno assegnati 3.220.312,00 euro per aver fatto fronte alle funzioni sanitarie, ai rapporti di lavoro, alle risorse finanziarie ed alle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria".