Siracusa, la pista ciclabile si rifà il look in vista della bella stagione: in programma interventi di manutenzione annuale

La pista ciclabile di Siracusa oggetto di interventi di manutenzione in vista della bella stagione.

Durante la stagione invernale le forti piogge e il vento in alcuni tratti hanno danneggiato la sede stradale e la staccionata di delimitazione, che, pertanto, saranno rimesse a nuovo. Si provvederà, inoltre, al diserbo del ciglio della pista per eliminare le erbacce che sono cresciute, invadendo in parte il percorso.

Da qui una spesa di poco più di 18.000 euro: gli interventi di manutenzione sono stati affidati alla ditta Lucal Progetti Società cooperativa, che ha offerto un ribasso dell' 8,00%.

Aperta nel 2008, la pista ciclabile ha sostituito l'antico tracciato ferroviario che collegava la stazione di Targia a Siracusa. Misura circa 7 km e attraversa una delle parti più belle della città con diversi luoghi di interesse storico e naturalistico.