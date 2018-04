Siracusa, Germano: "Non si accomuni Popolari e Autonomisti a reati gravi come voto di scambio"

Il coordinatore provinciale di Popolari e Autonomisti, Peppe Germano, commenta la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il deputato regionale, Pippo Gennuso, eletto alle ultime regionali proprio nella lista del movimento.

"Il pericolo di questa storia - si legge in una nota - è quella di scambiare una vicenda personale, che umanamente speriamo si possa chiarire e risolvere per il meglio, per una condanna, preventiva e sommaria, ad comunità politica che si è sempre riconosciuta nell'onestà dei suoi vertici regionali e non ci sta ad essere accomunata a reati gravi".

Germano poi ricostruisce il percorso di Gennuso, "eletto con il movimento dei Popolari e Autonomisti grazie ai voti e all'impegno di altri 4 candidati. All'indomani delle elezioni - ricorda il coordinatore provinciale - Gennuso ha deciso di lasciare il nostro movimento ed approdare in Forza Italia, prova ultima di ciò la candidatura della nuora alle scorse elezioni politiche e la nomina, giunta solo ieri, che vedeva Gennuso responsabile di Forza Italia nella zona sud della provincia di Siracusa".