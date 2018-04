Siracusa, dissesto ex Provincia: il commissario incontra i sindacati

I sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Csa) hanno incontrato oggi il commissario della ex provincia di Siracusa, Carmela Floreno, che così come ha fatto ieri con la deputazione nazionale e regionale, ha comunicato l'avvio della procedura per la dichiarazione di dissesto dell'ente.

Il commissario ha chiarito come "questa scelta dolorosa e coraggiosa fosse imposta dalle circostanze contabili rassicurando, tuttavia sulle prospettive del personale visto che le conseguenze del dissesto incideranno soprattutto sui debiti contratti fino al 31 dicembre 2017".

I sindacati hanno espresso qualche perplessità legata in particolar modo all’erogazione degli stipendi, ma hanno preso atto della scelta obbligata.