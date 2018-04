Siracusa, Cutrufo: "Messa in scena di Vinciullo e Milazzo. Confermo appoggio a Reale"

Novità nel variegato panorama politico siracusano in vista delle prossime amministrative.

Oggi Cutrufo Torna sui suoi passi e riconferma il proprio appoggio, e quello della lista "Amo Siracusa", ad Ezechia Paolo Reale.

Non solo, l'imprenditore punta l'indice contro Vinciullo e Milazzo: "La loro volontà di fare un passo indietro, l'annuncio del sacrificio erano una messa in scena, non vi era nessuna volontà da parte di Vinciullo e Milazzo di avviare un percorso comune. La mia responsabilità - afferma - è stata quella di promuovere una convergenza ampia attorno a un progetto di governo della Città. La pausa di riflessione di Amo Siracusa finisce qua. Avevamo annunciato il sostegno all'avvocato Ezechia Paolo Reale e oggi lo confermiamo".