Cassibile tra gli svincoli con mezzi antincendio

L'area dello svincolo di Cassibile tra centri operativi e piazzali che potranno ospitare i mezzi antincendio della Regione e dei vigili del fuoco.

Il Consorzio autostrade siciliano ha, infatti, espresso la propria disponibilità, fornendo, pure, le fonti di approvvigionamento idrico presenti e l'accesso immediato alla rete autostradale.

"La presenza di più mezzi antincendio direttamente in autostrada - si legge in una nota del Direttore Generale del Cas, Leonardo Santoro Cas - consentirà, bay-passando gli intasamenti della viabilità di stagione, una tempestiva azione tutte le volte che si manifesterà un evento incendiario" .

Oltre al piazzale dello svincolo di Cassibile, sono stati messi a disposizione il Centro Operativo di Buonfornello (PA) e di Patti (Me), l’area degli svincoli di Villafranca Tirrena (ME), Tremestieri (ME), Giardini Naxos (Me), San Gregorio (CT).