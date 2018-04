Siracusa, parcheggiatori abusivi: blitz dei Carabinieri

I parcheggiatori abusivi nel mirino dei Carabinieri che, nella giornata di ieri, insieme alla Polizia Municipale, hanno eseguito numerosi controlli in città, nelle zone del parcheggio Talete, Teatro Greco, ospedale, e in Ortigia.

Il blitz prende le mosse dalle segnalazioni di diversi cittadini sulla presenza di parcheggiatori abusivi con tanto di pettorina gialla e la scritta "parking" che, nonostante la presenza delle strisce blu e delle colonnine per il pagamento del biglietto, continuavano a chiedere soldi ai turisti.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.