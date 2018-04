Carlentini, in arrivo 1 milione 180mila euro

In arrivo un milione 180mila euro al Comune di Carlentini.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo: "Si tratta di risorse del Patto per il Sud - riferisce - l'accordo sottoscritto,il 10 settembre 2017 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, e finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio".

I fondi, per ottenere i quali il Comune di Carlentini aveva presentato richiesta, sono destinati a finanziare interventi per la regimentazione, la mitigazione e la riduzione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato con la realizzazione di opere e la sistemazione idraulica dei torrenti.