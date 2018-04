Dichiarazione "precompilata", 218mila accessi in 6 ore

E' partita ufficialmente la stagione della dichiarazione dei redditi. Da oggi i cittadini possono visualizzare via web la cosiddetta ''precompilata'' nella quale si troveranno, per la prima volta, anche il dettaglio di come sono state utilizzate dallo Stato le proprie imposte.

La nuova dichiarazione precompilata ha suscitato forte interesse: nelle prime sei ore di consultazione - secondo i dati forniti da Sogei all'Agenzia delle Entrate - ci sono stati 218 mila accessi. Lo scorso anno, nello stesso lasso di tempo, il numero dei contribuenti entrati nella propria area riservata si era attestato sui 150 mila. La crescita del 45% dei contatti sarebbe collegata anche alla novità rappresentata dalla rappresentazione grafica, personalizzata per ogni contribuente, dell'impiego fatto delle tasse pagate lo scorso anno.