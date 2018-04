Siracusa, il PD compatto (senza Garozzo) ufficializza sostegno a Fabio Moschella

Candidato al servizio della città Fabio Moschella, sostenuto dal Partito Democratico in vista delle prossime elezioni amministrative. Il partito si coalizza attorno a questa figura: tutti d’accordo sul nome, sulla figura e sul profilo di Moschella. Il partito l'ha ufficializzato ieri sera in sede di direzione cittadina, che si è tenuta all'Hotel Santuario. Tutti, proprio tutti su Moschella. Da Marziano che inizialmente pare che volesse cambiare rotta, all'area Foti anch'essa inizialmente smarrita.

Una campagna elettorale che si baserà sul programma al quale bisogna cominciare a lavorare da subito, lasciando fuori accuse e polemiche.

Recuperare l'orgoglio politico di un partito per rilanciarlo in campo e impegnarsi in questa nuova avventura a sostegno di Moschella è l'unico obiettivo.

Alla direzione l’atmosfera è diversa rispetto a quella precedente, nessuna rottura, solo il desiderio di voler spingere per queste elezioni amministrative, tutti insieme. C’è quasi voglia di casa e di famiglia nel partito dopo un passato di forti liti. Il Pd non vuole correre dietro ad altri candidati e altre logiche lontane dal partito, ma ha voglia di riprendere consapevolezza della propria forza e riaffermarla sul territorio, nonostante qualche ancora piccola frammentazione. In effetti c’è ancora il nodo di Giancarlo Garozzo, sindaco uscente attualmente candidato, assente ieri in direzione perchè fuori Siracusa per motivi istituzionali. Con lui nessuna possibilità di dialogo.

A commentare la decisione presa dal Pd è il segretario cittadino Marco Monterosso: "Siamo convinti che questa candidatura possa incarnare con credibilità una visione strategica della città, al centro dell'area vasta del Sud-Est e nel cuore del Mediterraneo. - dice Monterosso - I dirigenti ed i militanti del pd incontreranno il candidato in un assemblea cittadina che verrà convocata a breve".