Siracusa, differenziata: il M5S sollecita correttivi per Ortigia

Necessari correttivi urgenti per far funzionare in Ortigia la raccolta differenziata.

A sollecitarli è il MeetUp Siracusa del Movimento 5 Stelle che propone alcuni suggerimenti "per riportare al decoro il centro storico".

"Il servizio previsto per le utenze non domestiche, in particolare le cosiddette utenze food, - si legge in una nota - è particolarmente oneroso: mezzi piccoli (monovasca) possono ritirare solo una frazione per volta e devono fare continui viaggi per lo scarico prima di tornare operativi. I carrellati distribuiti sono inutilmente smisurati".

Visto poi che il volume di rifiuti nei mesi estivi crescerà il MeetUp ritiene indispensabile l' installazione di isole ecologiche presidiate per i conferimenti differenziati e il ritiro di tutti i contenitori distribuiti a partire dalle utenze non domestiche.

"E' urgente adoperarsi per tempo - conclude il documento - per evitare un’emergenza igienico-sanitaria e per salvaguardare il buon esito della stagione turistica".