Siracusa, doppio appuntamento in onore delle Donne Resistenti

Letture, immagini, e dibatti per ricordare le "Donne Resistenti", le partigiane italiane. Due gli appuntamenti in programma: venerdì alle 10 all'Istituto Einaudi al plesso Juvara, e alle 18 in viale Teracati, 156 nei locali di "Ipazia" -Biblioteca di genere della R.C.A.

Parteciperanno agli eventi : Luca Cerro, Salvo Corso, Eleonora La Spada, Natalia Mangano, Sara Bregamo, Angela Adamo, Tiziana Biondi e Alessandro Bottaro e l’attrice Luana Iacono.

"Quando ci penso, che il tempo è venuto, la partigiana che qui ha combattuto, quella colpita, ferita una volta, e quella morta, che abbiamo sepolta, femmina penso, se penso alla pace pensare al maschio, pensarci non piace".

"Nelle parole di Edoardo Sanguineti e nelle voci e nelle storie di tante donne, donne resistenti, donne partigiane, - spiega Luca Cerro presidente di Arciragazzi 2.0 Siracusa - vogliamo rivivere la storia di chi ha fatto la Storia, vogliamo ricordare la nascita della bambina Repubblica dalla madre Resistenza, in quel giorno travagliato e felice che si chiama Liberazione, vogliamo ricordare la Liberazione dal nazifascismo e dall'orrore della dittatura e della guerra, perché quell'orrore non torni mai più...”