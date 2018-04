Siracusa, Ex Provincia: è dissesto economico

Si è tenuto questa mattina l'incontro tra il commissario straordinario Carmela Floreno del Libero Consorzio di Siracusa, nella sede di Via Roma, e la deputazione nazionale e regionale. Presenti gli onorevoli: Paolo Ficara, Maria Marzana, Filippo Scerra, Rossana Cannata e Giovanni Cafeo.

Il commissario ha esposto le gravi condizioni finanziarie dell'Ente e ha annunciato l'avvio delle procedure per la dichiarazione di dissesto. La relativa proposta è stata infatti inviata ai revisori dei conti che adesso hanno quindici giorni di tempo per esprimere il parere e predisporre la relazione prevista dall’art. 246 del testo unico Enti locali.