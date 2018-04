Siracusa, un corso gratuito di chitarra per principianti in biblioteca

Partirà giovedì prossimo, alla biblioteca comunale di Siracusa (nella “sala ragazzi”, al terzo piano della biblioteca), in via dei Santi coronati 46, il corso gratuito di chitarra moderna per principianti. Possono partecipare ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Si accettano massimo 10 iscritti e per aderire bisogna telefonare al numero 0931.445689.