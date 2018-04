Avola, non accetta la fine della sua storia d'amore e perseguita l'ex: arrestato 24enne

Non accettava la fine della sua storia d'amore con l'ex compagna. Questo il motivo che ha spinto Andrea Pace, avolese di 24 anni, a recarsi ieri mattina sotto casa di lei. E' solo l'ennesimo episodio di appostamenti sotto casa dell'ex, la quale impaurita ieri ha chiamato i Carabinieri.

Alla vista dei militari Andrea Pace stava prendendo a calci e pugni la porta d'ingresso dell'appartamento della donna, per poi scagliarsi contro le forze dell'ordine a tal punto da ferire uno dei Carabinieri.

L'uomo è stato arrestato per il reato di atti persecutori. Adesso si trova ai domiciliari.