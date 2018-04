Siracusa, giovedì la presentazione della lista civica Presenza Cittadina

Sarà presentata giovedì 19 aprile alle 18, nel salone dell’Hotel del Santuario di Siracusa, la lista civica Presenza Cittadina in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno con 32 validi candidati ma soprattutto con idee e programmi condivisi, basati sulle reali necessità dei cittadini.

"Siamo molto orgogliosi dei candidati che hanno deciso di sposare il nostro progetto – dichiarano Vincenzo Lentini e Armando Foti, rispettivamente presidente e vicepresidente di Presenza Cittadina – donne e uomini che hanno scelto di spendersi in prima persona per il bene della loro città, non guardando al traguardo personale ma esclusivamente all'interesse collettivo. Siamo convinti – concludono Lentini e Foti – che tutti insieme otterremo un grande risultato per la nostra Siracusa".

Sarà presente anche il deputato regionale Giovanni Cafeo.