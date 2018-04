Trattativa Stato-mafia, giudici si ritirano in camera consiglio

Alle 10.28 la Corte d’Appello di Palermo presieduta dal giudice Alfredo Montalto, si è ritirata in camera di consiglio, nel carcere Paglierelli, per decidere sul processo sulla trattativa Stato-mafia. Prima di ritirarsi, i giudici hanno ascoltato le ultime dichiarazioni spontanee di Nicola Mancino. L’ex presidente del Senato ha ribadito il suo essere sempre stato contro la mafia, come confermato dalla sua “storia umana e politica”. Poco prima che prendesse la parola Mancino, la Procura ha rinunciato a ulteriori repliche.