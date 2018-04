Siracusa, bufala morbillo in Casa delle Farfalle

"La Casa delle Farfalle di Siracusa è un ambiente sano e controllato" - così la gestione della Casa delle farfalle smentisce la notizia che, nelle ultime ore, circola in città di un possibile contagio del morbillo proprio all'interno della struttura.

In particolare, la bufala è stata veicolata su gruppi whatsapp e social.

"Le farfalle, così come più in generale gli insetti, non sono riconosciuti come veicolo di tale malattia. - si legge in una nota della gestione - Questa ultima, inoltre non è dovuta alle alte temperature, anzi, secondo alcuni medici, gli ambienti caldo-umidi favoriscono la guarigione dalla malattia. La nostra struttura non è chiusa ermeticamente ed è costantemente arieggiata. A conferma della falsità della notizia, nessun nostro operatore è stato infettato da tale virus. Smentiamo pertanto categoricamente la falsa notizia diffusa. Chiunque prosegua nella diffusione, a questo punto in mala fede, sarà denunciato e querelato".