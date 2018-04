Siracusa, il 21 aprile "Festa dell'amicizia" del Rotary Monti Climiti

Il Rotary Club Siracusa Monti Climiti organizza l’annuale “Festa dell’amicizia” per la raccolta fondi pro “Rotary Foundation” e “End Polio Now”.

Il Club, quest’anno, ha optato per la formula del concerto che si terrà il prossimo 21 aprile, alle 20, presso il Teatro Comunale di Siracusa.

Ogni anno i Rotary Club di tutto il mondo dedicano una giornata alla raccolta dei fondi per la Fondazione Rotariana. La Fondazione ha lo scopo di raccogliere e indirizzare le donazioni per la realizzazione di progetti di sviluppo e per l'eradicazione della poliomielite nel mondo.

Da quando il Rotary e i suoi partner hanno lanciato la “Global Polio Eradication Initiative”, quasi 30 anni fa, l'incidenza della polio è crollata di oltre il 99,9%, passando da circa 350.000 casi l'anno ai soli 14 registrati nel 2017.

Protagonista della serata sarà la band palermitana dei “Jumpin’Up”, che proprone il sound originale della musica degli anni 40 e 50, lo “Swing”, l'”Old Rhythm & Blues”, il “Rock & Roll” ed il “Jumpin' Jive”.