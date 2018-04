Sconfitta e retrocessione matematica per l'Holimpia a Palmi

Sconfitta per l'Holimpia Paomar Siracusa ieri ha perso in trasferta contro la capolista Palmi. Il risultato finale è stato di 3-0 per le padrone di casa che, con i tre punti conquistati, possono proseguire il proprio cammino verso la B1. L'Holimpia invece, anche per gli altri risultati del 23° turno del girone I del campionato di B2, è matematicamente retrocessa.

La partita ha visto le calabresi sempre avanti nel punteggio e le siracusane costantemente all'inseguimento. I tre set si sono chiusi 25-19, 25-15 e 25-14.

Così Luana Rizzo, coach Holimpia Siracusa, a fine gara: “Siamo partite bene nel primo set, con buon atteggiamento e attenzione in fase di muro e siamo riuscite ad essere abbastanza incisive nel contrattacco. Purtroppo nel secondo parziale le calabresi hanno spinto sull'acceleratore creandoci molte difficoltà in ricezione e questo non ci ha permesso di costruire al meglio la nostra fase offensiva, obbligandoci a un gioco prevedibile. Nel terzo set invece abbiamo commesso diversi errori diretti che hanno creato un solco pressochè incolmabile contro la prima forza del campionato”.

Al termine della partita la società ha comunicato la rescissione unilaterale del contratto da parte della schiacciatrice Laura Loddo. La ventitreenne ha deciso di interrompere il rapporto con l'Holimpia e di conseguenza, non farà più parte del roster nelle restanti tre partite del campionato.