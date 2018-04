Siracusa, Grienti: "Fontana Aretusa sporca e maleodorante"

Fontana Aretusa sporca e maleodorante a causa della presenza di un ristagno d’acqua e di cartacce abbandonate ai bordi della vasca.

A denunciare la situazione è il consigliere della circoscrizione Ortigia Raffaele Grienti: "Fontana Aretusa, tappa obbligata per i turisti ma anche per gli stessi siracusani, è in condizioni vergognose. Il papiro non viene curato adeguatamente e manca chi si occupi della pulizia ordinaria, provvedendo anche a mantenere libero il canale di scolo dell’acqua che spesso si tappa. Lo scorso anno - continua - io ed altri colleghi della circoscrizione Ortigia abbiamo provveduto alla rimozione delle pietre che otturavano il canale, ma deve essere l’amministrazione comunale a prevedere interventi sistematici per mantenere in ordine il sito attraverso azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria"

Da qui la richiesta di un intervento immediato intervento da parte dell’amministrazione centrale.

"Voci specifiche in bilancio - conclude Grienti - ne prevedono la pulizia periodica e non capisco perché non vengano utilizzate".