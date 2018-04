Il Siracusa torna con una sconfitta da Catanzaro, 1-0 il finale

Obiettivo centrato per il Catanzaro che, oggi pomeriggio, ha conquistato in casa i tre punti in palio che lo avvicinano verso la salvezza. Il Siracusa, invece, perde contatto dalle dirette rivali per il quarto posto in classifica.

Il Catanzaro parte forte e al 23' va in vantaggio: segna il numero 14 Christian Riggio. Dieci minuti dopo il Siracusa si fa pericoloso: bella azione corale e triangolazione finale, il destro di Daffara però finisce a lato. Al 43' il Catanzaro va vicino al raddoppio: Zanini solo davanti a Tomei, il portiere azzurro si supera. Il Siracusa va di nuovo vicino al pareggio: all88' Parisi colpisce di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma il pallone va sopra la traversa.

Dopo i 4 minuti di recupero il risultato non cambia: il Siracusa torna con una sconfitta da Catanzaro al termine di una prestazione decisamente sottotono.