Siracusa, CasaPound ripulisce le tombe greche

Ripulite dai rifiuti e dalla sporcizia le tombe greche che si trovano in viale Santa Panagia, a Siracusa.

In azione i militanti di CasaPound Italia Siracusa, che, al termine hanno apposto una targa descrittiva.

Armati di scope e sacchi neri, hanno raccolto tutti i rifiuti.

"E' inaccettabile - si legge nella nota finale - che un luogo così importante per la nostra città, custode di numerose sepolture, si trovi in questo stato di degrado e senza una targa che descriva alcuna nota storica. Alle chiacchiere, noi preferiamo agire in prima persona per il bene del nostro territorio. Invitiamo infine i Siracusani a segnalarci altre eventuali situazioni di abbandono".