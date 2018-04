Lentini, controlli antidroga: una denuncia e una segnalazione

Trovato in possesso di due bustine di marijuana, per un peso complessivo di 2,55 grammi un 21enne di Carlentini è stato denunciato dalla Polizia. Un 20enne, invece, è stato segnalato per possesso di modica quantità di cocaina. Quest'ultimo, inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente; il mezzo è stato sottoposto a fermo e suo padre è stato segnalato per incauto affidamento del mezzo.