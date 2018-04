Siracusa, ritiro armi ad uso sportivo in via precauzionale

Due pistole, numerose cartucce, un chilogrammo di polvere da sparo e la licenza di porto d’armi per uso sportivo in corso di validità sono state ritirate da agenti della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale ad un uomo di Siracusa. La decisione è stata presa in via precauzionale a causa problematiche familiari in atto tra l'uomo e la moglie.