Siracusa, il cimitero cade a pezzi: intervento dei Vigili del fuoco per il crollo di grossi calcinacci

Si aggravano le condizioni di degrado del cimitero di Siracusa. Ieri pomeriggio sono caduti grossi pezzi di calcinacci: si sono staccati dal secondo piano della palazzina B e sono precipitati giù, fortunatamente senza colpire nessuno.

La fatiscenza della struttura è stata segnalata più volte all'amministrazione comunale dall'Associazione Gli Angeli che attraverso il suo presidente Giacinto Avola, ha fatto denuncia pubblica dell'accaduto su Facebook.

Ieri sul posto proprio uno dei componenti dell'associazione ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno eliminato gli altri pezzi in procinto di cadere e hanno circoscritto la zona.

"Non solo non dovremmo essere noi a segnalare - scrive Giacinto Avola - ma nonostante lo facciamo, non veniamo ascoltati. Questo vale per tutto a partire anche dalla navetta, prima abbandonata sul posto e poi rimossa con la promessa di farla tornare, cosa mai avvenuta".