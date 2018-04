Siracusa, l'Eurialo perde in casa con la Teams Grazia Catania

L’Eurialo Siracusa lotta, ma alla fine cede alla superiorità tecnica e fisica della Teams Grazia Catania,e perde 0-3al PalaCorso nella gara valida per la penultima giornata di serie C di pallavolo femminile. La retrocessione è ormai dietro l’angolo per la formazione siracusana.

Soddisfatto del gioco espresso dalla squadra contro le etnee il tecnico Luca Scandurra: "A tratti abbiamo giocato bene, mettendo in difficoltà le avversarie. Mi è piaciuto anche lo spirito con il quale abbiamo affrontato la partita – sottolinea l’allenatore – cercando di fare del nostro meglio per tutta la durata della partita. Mi auguro che questa buona prova serva da richiamo per le prossime importanti partite che disputeremo nei tornei giovanili – ha aggiunto Scandurra – Giovedì saremo a Comiso per la semifinale interprovinciale under 18 e il 24 in casa disputeremo la partita di ritorno. In mezzo ci sarà il triangolare della prima fase regionale under 16 a Gela, domenica prossima, contro la squadra locale ed una formazione etnea. La posta in palio è davvero alta".

Il campionato di serie C si chiuderà invece con la trasferta di sabato a Pedara.