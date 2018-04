Siracusa, in stato di ebrezza disturbava i passanti e danneggiava vetrine: arrestato

Importunava i passanti e danneggiava la vetrina di un negozio. E' stato fermato in stato di ebrezza, dai carabinieri, Martino Amata, 48enne siracusano, operaio pregiudicato, in via delle Viole a Cassibile.

L'uomo, per evitare il controllo, si è scagliato contro i militari operanti con calci e pugni. I Carabinieri quindi dopo averlo immobilizzato, lo hanno dichiarato in stato di arresto per i reati di danneggiamento, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Adesso si trova ai domiciliari.