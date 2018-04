Avola, una mini serra di cannabis indica all'interno di un appartamento: arrestato 30enne

Nascondeva in casa otto piantine di cannabis indica dell'altezza di circa 50 centimetri ciascuna, custodite all'interno di una tenda idropinica. La scoperta, a seguito di perquisizione domiciliare, dei Carabinieri ad Avola ha portato all'arresto del 30enne C.P., di Avola, colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato tradotto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Continueranno le operazioni antidroga dei Carabinieri.