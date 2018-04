L'Holimpia affronta la capolista Palmi. Coach Rizzo: "Sfida proibitiva"

"Affrontiamo una trasferta proibitiva, ma abbiamo l'obbligo di ripartire mostrando il nostro gioco". Con queste parole Luana Rizzo, coach dell'Holimpia Paomar Siracusa presenta la trasferta di domani in Calabria. Le aretusee, che dopo l'ultima sconfitta contro il Palermo hanno visto ridursi all'osso le speranze di salvezza, domani pomeriggio alle 17.30 saranno di scena a Palmi contro la capolista del girone I di B2. Una sfida a dir poco complicata, visto che le calabresi a quattro turni dal termine non possono più compiere alcun passo falso se vorranno ottenere la promozione diretta. Ma dal canto proprio l'Holimpia non vuole partire sconfitta.