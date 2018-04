Lentini, uso indebito carta pagamento: 3 denunce

Spese al supermercato e ricariche telefoniche con carta di credito e di pagamento indebita. Secondo la Polizia di Stato di Lentini, pare che la carta sia quella smarrita e denunciata lo scorso 25 marzo, e che sia proprio questa ad essere stata utilizzata per le spese. Tutto questo ha portato alla denuncia di hanno S.E. (39 anni), nato in Equador, M.P.J.C. (45 anni), nata in Perù e S.G. (63 anni), nato in provincia di Crotone, tutti residenti a Milano.