Siracusa, Giuseppe Giganti candidato sindaco per Italiani in Movimento

Non lasciare la destra come un campo senza padroni, ma riprendere i valori originali e rilanciarli. Per farlo serve una candidatura con i valori puri della destra.

In quest'ottica Italiani in Movimento riconosce nella figura di Giuseppe Giganti il candidato a sindaco giusto.

In una nota stampa, Italiani in Movimento scrivono: "Siamo pronti a collaborare con altri movimenti partiti e candidati che si riconoscono nei Valori della destra italiana . Confrontiamoci e scegliamo insieme la nuova classe politica che avrà l’onore e l’onere di governare questa splendida città al fine di riportarla nello splendore e rispetto che merita. Mettiamoci la faccia nuove, sostenute dall’esperienza dei meno giovani, mostriamoci capaci di cambiare questa città , per non lasciarla per altri 5 anni nel baratro di un indecenza ormai ramificata da troppo tempo".