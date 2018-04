Siracusa, raccolta differenziata: carrellati movimentati dai netturbini

Si semplifica la raccolta differenziata per i carrellati nei condomini. L'Igm, infatti, si è resa è disponibile a movimentare i carrellati all'interno dei condomini previa liberatoria e nel rispetto di determinate condizioni: lo svuotamento dei bidoni avverrà̀ esclusivamente secondo le giornate di raccolta indicate nel calendario; l’accesso degli operatori dovrà̀ avvenire esclusivamente a piedi e dovrà̀ essere diretto e lasciato libero da impedimenti fisici (es. cancelli chiusi, auto, bici, oggetti di varia natura) o architettonici; il posizionamento dei carrellati da svuotare dovrà̀ essere all’interno dell’area privata, e nelle immediate vicinanze dell’accesso alla strada pubblica. Gli operatori incaricati saranno dotati di tesserini di riconoscimento e identificazione o di divisa aziendale.

Intanto continua nei vari quartieri la distribuzione dei kit, i prossimi a partire saranno Akradina e a seguire Grottasanta e Tiche.