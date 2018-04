Siracusa, Fabio Granata domani presenta la sua proposta di Giunta

Continua per la sua strada Fabio Granata, candidato a sindaco per #siracusaoltre2018, senza alleanze e dialoghi aperti.

Domani mattina, alle 11, in via Senatore Di Giovanni, 31, Granata, presenterà i primi quattro assessori della sua eventuale giunta.

"Presenteremo le prime quattro prestigiose figure – spiega Granata - che faranno parte della mia giunta. Noi le aggregazioni le stiamo facendo sulla base di programmi e con i cittadini".

La prossima settimana verrà presentata la giunta al completo.