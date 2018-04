Siracusa, controlli antidroga al parco Robinson: 2 arresti e 3 denunce

La zona del parco Robinson, a Siracusa, passata al setaccio dai Carabinieri che ieri pomeriggio hanno effettuato controlli antidroga e anti degrado.

Oltre 30 militari in borghese e in uniforme, con l'ausilio di unità cinofile e personale del Nas, hanno presidiato il parco con verifiche e perquisizioni.

Il bilancio finale conta 2 arresti, 3 denunce e 10 segnalazioni per possesso di stupefacente.

In manette sono finiti: Giuseppe Capodieci, 48 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato, per evasione dagli arresti domiciliari. Era stato arrestato a febbraio e marzo nell’ambito dell'operazione “Bronx”; Emanuele Baiardo, 32 anni, siracusano lavaggista, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa sua i Carabinieri hanno rinvenuto 230 grammi di hashish e 36 grammi di marijuana.

Tre uomini sono stati denunciati per porto illegale di arma da punta e taglio, per guida senza patente reiterata nel biennio, e per guida in stato d’ebbrezza. Dieci ragazzi sono stati segnalati in Prefettura per detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina.

Diverse dosi di hashish e marijuana sono state trovate fra le aiuole e i cestini dei rifiuti.

Controlli effettuati dai Nas a paninerie ambulanti e chioschi della zona avrebbero fatto emergere violazioni con sanzioni complessive per circa 5000 euro.