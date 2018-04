Siracusa, Cutrufo alleato di Vinciullo, Milazzo e De Simone: malumori e passi indietro dei sostenitori

Un passo indietro a che prezzo? E per quale fine? Difficile rispondere a queste domande che nascono dall'annuncio di ieri di Vincenzo Vinciullo, Massimo Milazzo e Damiano De Simone, i quali si sono mostrati disponibili a ritirare le loro candidature per le prossime elezioni amministrative a Siracusa, in virtù di un progetto ad ampio respiro che li vede coinvolti tutti e tre.

Primo alleato Gaetano Cutrufo, imprenditore, presidente del Siracusa calcio e già candidato alle scorse elezioni regionali con la lista Alternativa Popolare, e adesso disegnato come possibile candidato sindaco di questa nuova e sorprendente coalizione. Sebbene il disegno politico appare chiaro, architettato con l'intenzione di forzare canali di comunicazione con le altre forze politiche, i risvolti sono molteplici e tutti interni a ogni singola lista.

Pare infatti, che Massimo Milazzo debba fronteggiare malumori dei suoi fedelissimi derivanti proprio da questa decisione. Non solo, ma anche i sostenitori di Vinciullo potrebbero fare un passo indietro. Ad esempio, Alternativa popolare potrebbe nuovamente aprire le consultazioni sul web alla luce di un disegno politico totalmente cambiato nelle ultime ore. Così come potrebbe venire a mancare l'appoggio dell'ex grillino Giovanni Napolitano, prima candidato a sindaco e poi sostenitore di Vinciullo.

Questa mattina, in sede di conferenza stampa, Napolitano ha più volte rimarcato il suo quasi distacco dalla vita politica, dalla quale potrebbe uscirne in qualsiasi momento. Affermazione che può avere due chiavi di lettura: "non ambisco a nessuna poltrona" oppure "stiamo ancora valutando l'alleanza". Motivo per il quale potrebbe non esserci nulla di certo. Chi ne esce indebolito da tutto forse è proprio Gaetano Cutrufo, lasciato solo dai suoi sostenitori. Tant'è vero che in una nota stampa a firma del portavoce della lista Amo Siracusa, che vedeva Cutrufo in prima linea, si riporta la volontà del gruppo di continuare coerentemente con l'impegno preso per il sostegno a Ezechia Paolo Reale, il candidato di Progetto Siracusa sostenuto da Forza Italia.

Certo è, che il trio con l'aiuto di Cutrufo, che alle regionali ha collezionato un buon numero di voti, potrebbe essere l'ago della bilancia. Da che parte pende ancora non si capisce.

Tutto dipende dai numerosissimi dialoghi da qui alle prossime ore saranno aperti con ogni colore politico, nonostante lo sforzo di mantenere le liste civiche. Si aspetta adesso la prossima mossa, nella certezza che questo non può essere lo schema definitivo per il 10 giugno.