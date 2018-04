Siracusa, giuramento e firma contratto per 85 dirigenti medici

Facce allegre da un lato soddisfatte dall'altro in un'atmosfera generale di "festa" questa mattina all'Ordine dei medici di Siracusa per la cerimonia di giuramento e contestuale firma del contratto per 85 medici stabilizzati dall'Asp di Siracusa.

A prendere la parola per primo il direttore generale Salvatore Brugaletta, secondo il quale "quello di oggi per l'Asp è un momento ristoratore dopo 10 anni di blocco concorsuale. L'obiettivo è stato raggiunto - ha detto ancora - ed è il frutto di tanto lavoro e impegno, oltre che di condivisione, messi in campo dall'assessorato regionale alla Salute e dalla stessa azienda sanitaria. In questo modo - continua il direttore generale - diamo certezza e stabilità a tanti professionisti, precari anche da decenni, dotando i reparti di personale di ruolo, contribuendo a migliorare l’efficienza di risposta ai bisogni sanitari di questo territorio. Non scordiamo che - ha concluso Brugaletta - che l'Asp di Siracusa è a tutt'oggi, l'unica in Sicilia ad aver stabilizzato tutti gli Lsu e che questo percorso non si conclude qui, ma vedrà altri due step che riguarderanno i dirigenti sanitari non medici".