Siracusa, vigilia del big match Ortigia-Pro Recco

Grande serenità e concentrazione per l'Ortigia di pallanuoto, alla vigilia dell'incontro con i campioni d’italia della Pro Recco.

I siracusani, al terzo giorno di allenamento a Messina per il collegiale, preparano il match di domani.

"Credo veramente sia la squadra più forte al mondo – precisa coach Stefano Piccardo – Sarà ancora una volta un piacere giocare contro di loro e contrapporsi a tanti campioni. Il Recco è la squadra che, in questo campionato, ci ha dato il passivo più pesante; domani dovremo cercare di giocare con la testa, restare ordinati e ridurre al minimo i danni. Restano partite importanti in una stagione – conclude il tecnico siracusano – perché si gioca ad un livello superiore e ogni cosa che arriva è buona per imparare e migliorarsi".

Tutti a disposizione i siracusani. Questa sera rifinitura nella piscina del CUS. Il match, con inizio alle 15, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Circolo Canottieri Ortigia.