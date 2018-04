Siracusa, ex Provincia: la commissaria incontra deputati e sindacati

Appuntamenti importanti per il futuro dell'ex Provincia regionale di Siracusa e dei suoi dipendenti.

Lunedì 16 aprile alle 11 il Commissario straordinario, Carmela Floreno, nella sala Giunta dell’Ente in via Roma, incontrerà la deputazione nazionale e regionale siracusana e l’assessore regionale dello sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Edy Bandiera.

Il giorno dopo, alle 12, incontro con i sindacati. Il commissario illustrerà la reale situazione finanziaria del Libero Consorzio comunale di Siracusa.