Noto, controlli a bar e ristoranti: oltre 600 euro di sanzioni

Oltre 12 metri quadrati di suolo pubblico occupato abusivamente. Questo quanto contestato a un bar a Noto, il quale aveva installato una parte esterna non a norma fatta di 2 tavoli, 2 sedie, 2 panchine, 1 tavolino e 2 ombrelloni. Al titolare è stata contestata una sanzione di 169 euro.

Un altro ristorante, sempre nell'ambito degli stessi controlli, è risultato carente del piano di autocontrollo Haccp, cosa alla quale il titolare dovrà rimediare entro 30 giorni.

Sempre occupazione di suolo pubblico abusivo l'accusa nei confronti di un bar che occupava senza autorizzazione oltre 36 metri quadrati. Il titolare è stato sanzionato per 169 euro.

Sanzione più alta, oltre 300 euro, per un altro esercizio commerciale. Il titolare non ottemperava all’obbligo di tenere l’apposito registro carico e scarico vidimato dall’Autorità competente relativo alle operazioni giornaliere, sul quale annotare le generalità di coloro con i quali siano compiute le operazioni, la data, la specie di merce venduta o comprata, il prezzo pattuito