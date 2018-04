Siracusa, Vinci e Sorbello: "Crollo demografico, effetti anche nella scuola"

Tornano sul tema del crollo della natalità i consiglieri comunali di Progetto Siracusa, Cetty Vinci e Salvo Sorbello, alla luce di uno studio della Fondazione Agnelli.

"Se nell’intera nazionale - dicono i due - da oggi al 2028 si “perderanno” un milione di studenti e sparirà una classe su 10 e non servirà quindi più un professore ogni 13, ancora più drammatici sono i dati relativi alla nostra regione. In Sicilia si registrerà un calo del 9% di alunni nella scuola dell’infanzia, del 13% nella primaria, del 15% nella secondaria di primo grado e del 10% in quella di secondo".

E poi, tornando a casa nostra: "Siracusa si pone in una situazione ancora più problematica: alla luce del crollo del 22 per cento dei nati negli ultimi due anni (nel 2017 ci sono stati soltanto 798 nati, nel 2016 erano 956 e nel 2015 1029), se non si faranno scelte concrete ed efficaci per sostenere le famiglie con figli, aiutare i giovani a trovare un lavoro, frenare l’emigrazione verso il nord ed il resto dell’Europa, il quadro sarà davvero sconfortante per l’intera società siracusana".

"Per quanto riguarda la scuola, - concludono - il calo di 55.000 cattedre previste in Italia inciderà ancora più pesantemente dalle nostre parti: diminuiranno quindi drasticamente le immissioni in ruolo di nuovi docenti, con ripercussioni negative sia sul versante della qualità dell’insegnamento e dell’innovazione della didattica".