Siracusa, in Prefettura un Patto per la sicurezza

Sicurezza integrata. Questo il modello da seguire per la città di Siracusa, nell'otica di rispettare quanto previsto dal decreto Minniti. Verso questa direzione è andata la riunione di ieri pomeriggio, presieduta dal Prefetto Giuseppe Castaldo, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni della provincia nel corso della quale sono stati illustrati i contenuti di uno schema - tipo di "patto per la sicurezza", condiviso con l'ANCI, da sottoscrivere fra Sindaco e Prefetto.

Tra le prime misure da contemplare quelle antidegrado, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree del territorio comunale o infra comunale e offre ai Comuni l'opportunità di usufruire di risorse statali per realizzarli.

I Comuni che sottoscrivono i suindicati "patti per la sicurezza" potranno presentare istanza per accedere ai finanziamenti entro il termine del 30 giugno prossimo.