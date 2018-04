Serie C, l’Eurialo Siracusa in casa con il Teams Grazia Ct

Domani pomeriggio ultima gara casalinga del campionato di serie C di pallavolo femminile per l’Eurialo, che affronterà la Di Grazia Teams Catania. Vincendo al tie-break, le aretusee agguanterebbero il Motuka, terz’ultimo in classifica (e in questo momento ai playout), che ha due punti in più e che osserverà il turno di riposo. Se la vittoria fosse piena, lo supererebbero.

"Affronteremo il match con la consapevolezza di non avere nulla da perdere e che evitare la retrocessione diretta è ormai quasi impossibile – ha detto l’allenatore dell’Eurialo – La matematica non ci condanna ancora, ma in queste ultime due partite di campionato, incontreremo le prime due della classe. Ecco perché le speranze di agguantare gli spareggi sono ridotte a lumicino".

Il tecnico aretuseo si gode però la vittoria ottenuta ieri pomeriggio dalla sua under 18 nella semifinale “territoriale” contro il Ragusa. Il 3-0 di del “PalaCorso” fa il paio con quello ottenuto all’andata e consente alle aretusee di continuare il cammino verso il titolo regionale.