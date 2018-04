Rosolini, il Comune a fianco della Coldiretti contro il Ceta

Il Comune di Rosolini aderisce all'invito della Coldiretti ad appoggiare l'azione per un commercio libero e giusto e per un’Europa libera dal Ceta.

L’Amministrazione Comunale si impegna ad intraprendere iniziative per sollecitare il Parlamento ed il Governo ad impedire l’entrata in vigore nel nostro Paese del Trattato Ceta, l'Accordo economico e commerciale globale.

“Come Amministrazione Comunale – afferma il Sindaco Calvo – abbiamo ritenuto opportuno appoggiare l'azione della Coldiretti per mettere un freno ad un trattato che minaccia la nostra migliore agricoltura del territorio a difesa della distintività delle produzioni locali".

