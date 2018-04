Consultazioni, Salvini: 'Da M5s il centrodestra si attende responsabilità'

Centrodestra 'pronto a formare un governo forte e di lunga durata con un premier indicato dalla Lega', dice Matteo Salvini, al Colle per il secondo giro di consultazioni con Berlusconi e Meloni. 'Basta con veti e tattiche di M5s', aggiunge. Ma è lo show dell'ex premier contro i grillini ('non sanno l'Abc') a far saltare l'armonia nel centrodestra. 'Parole non nostre', dice la Lega. Ma Di Maio chiude: 'No a un governo con Fi, così si va a governissimo o voto'. E chiede a Berlusconi di farsi da parte. Tutt'altro del 'riconoscimento del ruolo' che Fi pretende per il suo leader. Per il Pd, al Colle, Martina: 'Governi chi ha vinto le elezioni. Basta teatrini, M5s e centrodestra non perdano tempo'.