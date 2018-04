Siracusa, CasaPound contro le barriere anti-terrorismo

“Chiudete le frontiere, non le strade”. È il contenuto di uno striscione affisso da CasaPound Italia Siracusa sulla barriera antiterrorismo, posizionata in Corso Matteotti a Siracusa.

“Una provocazione contro chi, dopo aver contribuito a creare una situazione di totale insicurezza, pensa di poter risolvere tutto posizionando semplici blocchi di cemento in strada, nella speranza di evitare attentati e dare un’illusione di sicurezza ai cittadini, Se le nostre città sono a rischio terrorismo – conclude la nota – è anche grazie a chi favorisce l’immigrazione incontrollata, spacciata come occasione di crescita e di sviluppo per l’Italia”.