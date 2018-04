Siracusa, ex Provincia: il voto slitta al prossimo autunno fra ottobre e dicembre

Slitta al prossimo autunno il voto per il rinnovo dei presidenti dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane. Le elezioni si terranno in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.

Lo ha deciso l'Assemblea regionale siciliana che ieri ha approvato il disegno di legge (con 29 voti favorevoli, su 32 votanti) che prevede lo slittamento della tornata elettorale e che proroga i commissari. Ciò in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legittimità della reintroduzione del voto a suffragio diretto per l'elezione degli organi amministrativi.