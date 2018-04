Siracusa, cassonetto in fiamme in via Antonello da Messina

Cassonetto dell'immondizia in fiamme questa sera in via Antonello da Messina.

Erano le 20 quando in uno dei contenitori dei rifiuti, nei pressi dei giardinetti, è divampato il fuoco. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno provveduto ad estinguere le fiamme. Giusto in tempo per evitare che il fuoco potesse propagarsi agli altri cassonetti vicini.